В Коми ищут 14-летнюю девочку из ХМАО

Фото: "Лиза Алерт"

В Коми ищут 14-летнюю Семечеву Кристину Анатольевну из ХМАО. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Девушка, живущая в Югре, пропала в субботу, 29 мая. С тех пор никакой информации о ее местонахождении нет. Девочку ищут в ХМАО, но не исключено, что она может быть в Коми. Рост пропавшей – 160 сантиметров, она среднего телосложения с русыми волосами и карими глазами. Жительница ХМАО была одета в белую футболку, светлые легинсы, синие кеды и черную кепку.

– Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52, – говорится в сообщении.

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