Ночью на дачах Печоры потерялись три человека

Фото: Владимир Анфилатов

Ночью 29 мая на Печорских дачах потерялась компания из трех человек. На место выезжал аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС.

Сообщение о том, что в районе дач СОТ "Аграрник" и СОТ "Авиатор" потерялись три человека, поступило в отряд в 4.40. Дозвонилась девушка, которая успела сообщить, что они находятся на болоте и замерзли, после этого ее телефон выключился.

На место выехала группа, которая не обладала точными координатами поиска, было известно, что люди отправились на прогулку в сторону поселка Белый-Ю. Спасателям пришлось включать сирены. К работам подключилась пожарная охрана города.

Поиски не увенчались успехом, и спасатели вернулись на базу. Как передает «Комиинформ», утром стало известно, что люди самостоятельно вышли на дорогу и сейчас находятся дома.

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