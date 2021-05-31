Жители Коми могут сэкономить на билетах на поезд в поездках по России

Выбирай, куда поехать!
Фото: из архива "КП"
РЖД вводят новые акции для путешествий. Так, при покупке билетов со 2 июня 2021 года предоставляется скидка до 30% в плацкартные вагоны ряда поездов формирования АО «ФПК», курсирующие по Северной железной дороге.
Скидка 20% предоставляется на верхние места с 2 по 32
в период отправления с 5 по 30 июня для поездов:
– № 53(Я) Усинск – Сыктывкар,
– № 54(Я) Сыктывкар – Усинск,
– № 306(Я) Сыктывкар – Усинск,
– № 653(Я) Воркута – Лабытнанги,
– № 653(М) Лабытнанги – Воркута,
– № 667(Я) Карпогоры – Архангельск,
– № 668(Я) Архангельск – Карпогоры;
в период отправления с 5 по 10 июня и с 15 по 30 июня для поездов:
– № 15(Я) Архангельск – Москва,
– № 662(Э) Москва – Кинешма.
Скидка 30% предоставляется на верхние места № 34,36 и верхние боковые места с 38 по 54
в период отправления с 5 по 10 июня для поездов:
– № 662(М) Кинешма – Москва,
– № 148(Я) Москва – Кострома,
– № 16(М) Москва – Архангельск;
в период отправления с 11 по 30 июня для поездов:
– № 147(Я) Кострома – Москва,
– № 376(Я) Москва – Воркута.
Скидки действуют при условии оформления проездных документов с даты начала продажи до 3 дней до даты отправления поезда включительно. Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами / скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей и по детскому тарифу. Приобрести билет можно на сайте www.rzd.ru, в мобильном приложении ОАО «РЖД» и в железнодорожных кассах.
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