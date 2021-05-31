Жители Коми могут сэкономить на билетах на поезд в поездках по России

Выбирай, куда поехать! Фото: из архива "КП"

РЖД вводят новые акции для путешествий. Так, при покупке билетов со 2 июня 2021 года предоставляется скидка до 30% в плацкартные вагоны ряда поездов формирования АО «ФПК», курсирующие по Северной железной дороге.

Скидка 20% предоставляется на верхние места с 2 по 32

в период отправления с 5 по 30 июня для поездов:

– № 53(Я) Усинск – Сыктывкар,

– № 54(Я) Сыктывкар – Усинск,

– № 306(Я) Сыктывкар – Усинск,

– № 653(Я) Воркута – Лабытнанги,

– № 653(М) Лабытнанги – Воркута,

– № 667(Я) Карпогоры – Архангельск,

– № 668(Я) Архангельск – Карпогоры;

в период отправления с 5 по 10 июня и с 15 по 30 июня для поездов:

– № 15(Я) Архангельск – Москва,

– № 662(Э) Москва – Кинешма.

Скидка 30% предоставляется на верхние места № 34,36 и верхние боковые места с 38 по 54

в период отправления с 5 по 10 июня для поездов:

– № 662(М) Кинешма – Москва,

– № 148(Я) Москва – Кострома,

– № 16(М) Москва – Архангельск;

в период отправления с 11 по 30 июня для поездов:

– № 147(Я) Кострома – Москва,

– № 376(Я) Москва – Воркута.

Скидки действуют при условии оформления проездных документов с даты начала продажи до 3 дней до даты отправления поезда включительно. Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами / скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей и по детскому тарифу. Приобрести билет можно на сайте www.rzd.ru, в мобильном приложении ОАО «РЖД» и в железнодорожных кассах.

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