В Коми трое осужденных возместили двухмиллионный ущерб

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В Коми двое бывших высокопоставленных должностных лиц пенитенциарной системы и их пособник, ставшими фигурантами громкого уголовного дела, возместили материальный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ФССП.

Двое сотрудников ФСИН и предприниматель были осуждены за растрату имущества в виде железобетонных плит. Их приговорили к лишению свободы, штрафам и солидарному возмещению материального ущерба в размере 1 972 400 рублей. Исполнительные производства о взыскании указанной суммы велись по месту регистрации должников – два в Сыктывкаре, одно в Москве.

Для исполнения требований исполнительных документов судебные приставы приняли комплекс мер. В частности, оба сыктывкарских должника были лишены права распоряжаться своими дорогими иномарками и недвижимостью, ограничены в праве выезда на границу.

Первым 400 тысяч рублей в счет погашения общего долга на депозитный счет службы судебных приставов перечислил московский должник. Остальное внесли сыктывкарцы, при этом 1 миллион 100 тысяч рублей выплатил предприниматель, которому надо было срочно вылететь в Баку.

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