Опытный рецидивист из Коми бежал от мамы на велосипеде через всю страну

Фото: архив КП

Опытный рецидивист из Коми совершенно по-детски сбежал от мамы. Но закончилось это все колонией строгого режима.

В июле 2020 года 34-летнеий житель Ношуля после ссоры со своей матерью решил отправиться к родственникам в Ярославскую область. Денег на билет у него не было, поэтому он решил доехать до Углича не велосипеде.

Понимая, что дорога предстоит длинная, он решил запастись продуктами. Для этого он ночью проник к соседям, металлической арматурой сорвал навесной замок летней кухни, зашел вовнутрь и похитил из холодильника продуктов на сумму 1210 рублей.

Этой еды ему на всю дорогу до родни не хватило. И мужчина по пути следования аналогично затарился на территории Угличского района, то есть украл.

Прилузский районный суд признал его виновным в краже с незаконным проникновением в жилище. С учетом всех имевшихся у него неснятых и непогашенных судимостей назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, после освобождения из которой он будет в течение 1 года ограничен в свободе, сообщает прокуратура Коми.

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