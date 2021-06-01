Предприниматель из Коми наживался на бездомных собаках

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В Ухте вынесен приговор руководителю компании, который занимался приписками вместо реального отлова безнадзорных собак.

В 2017 году управление ЖКХ администрации Ухты заключило два муниципальных контракта на сумму 190 тысяч рублей с компанией из Сосногорска. В их ведение передавали отлов, передержку, клинический осмотр, оказание ветеринарной помощи и другие сопутствующие услуги.

На протяжении нескольких месяцев руководитель подрядной организации не выполнял предусмотренные контрактом работы по клиническому осмотру животных, однако в акты выполненных работ включал заведомо ложные сведения о реализации всех работ в полном объеме. На основании этих документов в дальнейшем производилась оплата за счет бюджетных средств.

Ухтинский городской суд признал руководителя подрядной организации (он же и единственный учредитель) виновным в мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Удовлетворен также иск прокуратуры о взыскании с осужденного вреда, причиненного преступлением, сообщает прокуратура Коми).

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