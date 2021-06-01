В Сыктывкаре будут отключать горячую воду: список адресов

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Опубликован график отключения горячей воды в Сыктывкаре на 10-15 июня. Они поочередно затронут пять районов города.

В Сыктывкаре продолжаются поэтапные гидравлические испытания теплосетей на плотность и прочность. На время опрессовок горячее водоснабжение объектов будет приостановлено. Коми филиал ПАО «Т Плюс» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидравлические испытания необходимы для того, чтобы выявить и в последующем устранить дефекты на сетях, обеспечив тем самым надежное теплоснабжение предстоящей зимой.

В период опрессовок необходимо соблюдать меры безопасности: не парковать автотранспорт вблизи теплотрасс, ограждений, на люках тепловых камер; объезжать места разлива теплоносителя. Особенно важно разъяснять правила поведения рядом с объектами ЖКХ детям и подросткам. Игры вблизи трубопроводов, люков, ограждений, раскопов чреваты травмами, угрожают жизни и здоровью.

График испытаний тепловых сетей в Сыктывкаре в июне

С 3 по 9 июня 2021 года (сети от котельной "Больничный городок")

ул. Гаражная,2, 4, 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 6,6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 8, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 10, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5

ул. Маркова, 1

ул. Пушкина, 89, 89а, 91, 95, 97,103/1,104,112/2,112/3,112/4,112/6,112/7,112/8, 112/9,112/10,114,114/1,114/2,114/4, 114/6, 114/7, 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4,1 16/5, 116/6, 116/9

Сысольское шоссе, 20, 22, 24, 28, 28а

С 10 по 15 июня 2021 года (участок магистральной теплосети № 1)

ул. 28 Невельской дивизии, 14А, 23, 27, 27А, 29, 31, 35, 39, 43, 43а, 45, 49;

ул. Карла Маркса, 116, 118, 120, 144, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 182/1, 182/2, 184, 192, 192/1, 193, 194/1, 196, 197, 199, 201, 201А, 213;

ул. Католикова, 2, 6;

ул. Клары Цеткин, 80, 84;

ул. Красных Партизан, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 79, 81, 100;

Нагорный пр., 1; 9;

Октябрьский проспект, 87, 89, 91, 93, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 115, 116, 118, 118/1, 119А, 119/2, 120, 121, 122, 123/5, 123/15, 125, 125/2, 125/3, 125/6, 125/7, 125/9, 125/10, 125/12, 125/14, 124, 124/1, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/1, 140, 144, 146, 148, 152, 156, 158;

ул. Огородная, 2/1, 2/2, 2/3, 6, 8,8а, 10, 10/1;

ул. Оплеснина, 2, 4, 5, 7;

ул. Орджоникидзе, 43, 47, 49, 49а, 50а, 50/2, 50/1, 50/4, 50/6, 50/9, 50/10, 50/5, 50/12, 60, 70, 72;

ул. Папанина, 22;

ул. Первомайская, 34, 36, 40;

ул. Чкалова, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/4, 24 - 28, 28/1, 30, 32-34, 36, 38, 38/1, 38/3, 45/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/6, 50/8, 50/9, 50/12, 50/14, 50/15;

ул. Юхнина, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17а;

ул. Громова, 57, 75.

С 16 по 22 июня 2021 года (участок магистральной теплосети № 1)

ул. Бабушкина, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 38;

ул. Домны Каликовой, 50, 52, 54, 56;

ул. Западная, 2А, 6, 7, 9А, 11, 14;

ул. Интернациональная, 78, 90, 92, 92А, 94, 95, 97, 98, 98/1, 99, 100, 102, 106, 108, 108А, 110, 111, 113, 115, 119, 126, 131, 142, 146, 150, 152, 158, 160, 164, 196;

ул. Карла Маркса, 207А, 212, 214, 216А, 216, 218, 220, 221, 221А, 222, 222/1, 223А, 224, 225, 226, 227, 227/1, 228, 228/3, 229, 231;

ул. Коммунистическая, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 21/1, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31;

ул. Красных Партизан, 33;

ул. Куратова, 40А, 42, 43/1, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 85А, 87, 91, 93, 95А;

ул. Ленина, 32, 34, 36, 38, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50А, 54, 56, 58, 60;

ул. МЮД проезд, 3

ул. Горького, 54;

Октябрьский проспект, 3, 5, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38;

ул. Орджоникидзе, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 33/45, 40, 44;

ул. Оплеснина, 1, 1А, 3;

ул. Первомайская, 21, 25, 29, 29/1, 32, 38, 41, 47-51, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75А, 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78/2, 83, 85, 85/2, 86/1, 87, 90, 90/3, 92, 94, 96, 110, 112, 114, 114/1, 115, 117, 119, 121, 123, 143, 145, 147, 149

ул. Пушкина, 47, 49, 53, 55, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 78, 78А, 80, 82, 90, 92, 96, 98;

ул. Чернова, 3;

ул. Южная, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24.

С 16 по 22 июня 2021 года (сети от котельной "Госопытная")

ул. Журавского, 32, 33, 36;

ул. Ручейная, 13/1, 19, 28, 31, 33, 34, 34/1, 38, 39/1, 39/2, 40, 59, 59/1.

С 23 июня по 29 июня (участок магистральной теплосети № 3, сети от котельной "Орбита")

ул. Ветеранов, 2- 8, 10, 12;

ул. Садовая 26А, 32, 34

ул. Лыткина, 31

Печорский переулок,14А

Дырнос 1, 2, 3, 3/4, 3/5, 3А, 3В, 3/11, 3/13, 3/14, 3/16, 3/21, 3/26, 3/28, 3/30, 3/34, 3/35, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А, 39, 40, 41, 41Б, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 48, 49, 51, 55-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 88, 88/1, 88/4, 88А, 106, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/12, 106/14, 106/15;

ул. Индустриальная 1, 1/1, 1/5, 1А, 4А, 7, 7/2, 10, 10А, 20/16, 20/2, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 24, 26, 28, 30;

ул. Малышева 1, 1а, 1б, 2- 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11- 25, 31, 31/1

ул. Октябрьский проспект 127, 127/1, 127/2, 129, 129/4, 129/5, 131/3, 131/6, 160, 160/4, 160/6,162, 164, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200; 131/3, 131/6

ул. Петрозаводская, 1, 6, 8, 12, 17, 19, 21, 25, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 33, 33/1, 33/2, 34, 36, 38, 40, 40/1, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58;

ул. Печорская 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 14А, 16А, 18А, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 66/1, 67, 67/19, 68

ул. Покровский бульвар, 1- 12, 14, 16

ул. Тентюковская, 78, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 113, 115, 119- 121, 123 - 134, 136, 138, 301, 307, 315, 315А, 333, 353.

Кроме того, для своевременной и качественной подготовки к следующему отопительному сезону Коми в Сыктывкаре пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Они затронут участки магистральной тепловой сети, расположенные в районе улиц 28-й Невельской дивизии, Катаева, Оплеснина, Старовского, Димитрова, Морозова, Станционной, а также районе ДОСААФ. На время испытаний горячее водоснабжение в этих частях города будет отключено.

Данный вид работ выполняется раз в 5 лет. Его цель – проверить устойчивость строительных конструкций и компенсационных устройств к температурным перемещениям трубопроводов, а также выявить и в дальнейшем устранить дефекты тепловых сетей.

При тестировании сетей будет использован метод "температурной волны": вода в подающем трубопроводе постепенно нагреется до предельно допустимых параметров (+125оС), а через 2 часа температуру плавно снизят до рабочих значений.

Во время работ температура в помещениях может повыситься, для ее снижения рекомендуется усиленное проветривание. Также необходимо соблюдать особую осторожность вблизи трубопроводов, тепловых камер и других теплоэнергетических объектов и теплопотребляющих приборов. В случае обнаружения утечек, сильного парения, провалов грунта, незамедлительно сообщайте о них в оперативно-диспетчерскую службу Сыктывкарских тепловых сетей по телефону 24-15-70. При нештатных ситуациях внутри домов и квартир нужно обращаться в организацию, обслуживающую здание.

Объекты, попадающие под испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в период с 7 по 9 июня 2021 года

Ул. 2-ая Новосельская, 5;

Ул. 28 Невельской дивизии, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 57, 59, 63, 65, 69,71, 73, 75;

Ул. Дальняя, 1, 1а, 10, 17, 19, 33, 34, 36, 37;

Ул. Димитрова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24; 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 5, 5/1, 15, 17, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 48, 50, 52, 54,56;

Ул. Жакова, 4, 6, 7, 11;

Ул. Карла Маркса, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210;

Ул. Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18;

Ул. Катаева, 2, 2/1, 3,4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17А, 19, 19А, 21,21А, 23А, 25А, 27А, 29, 33А, 35/3, 35А, 37, 37А, 37/1, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51;

Ул. Кирпичная, 6, 7, 9-13, 15, 19, 21, 25, 27;

Ул. Коммунистическая, 32-39, 39/1, 41, 43, 44, 44/2, 44/3, 44А, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 47/1, 48, 48А, 48,/2, 49, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 62, 62А, 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 84, 88, 88/1; 59, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1, 75, 75а, 75/2, 77, 77/2, 79, 79а, 81, 83, 85, 85а, 91;

Ул. Колхозная 52А, 54;

Ул. Маегова, 5, 7, 9, 11, 18-21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 47, 50, 52;

Ул Маркова, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22/4, 22/5, 22/6, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63;

Ул. Мирный переулок, 5А;

Ул. Морозова, 1А, 2, 3, 13, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 53; ул. Морозова, 4,6,8,10,12,91,103, 105, 106,106/3 107, 108,108/1,108/2, 109, 109/2, 110,110/1,110/3 110/2,110/4, 110Б, 111, 111/2, 112, 112/1, 112/6,113, 113А, 114, 115, 115А, 116, 117, 117А, 118, 119, 119/1, 120-124, 124/1, 126, 127, 128-134, 134/1, 135-151, 152/1,152/2,152/3, 152А, 153, 154, 155, 156, 156/1, 156/2, 157-160, 160/1,161-172, 173/1, 175,175/2,177, 179, 181,182, 183, 185-195, 197, 200, 201, 203, 205;

Ул. Можжевельная, 2, 3А;

Ул. Национальная, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Ул. Нагорный проезд, 7, 9, 11, 13, 15;

Октябрьский проспект, 40-45, 47-51, 53-55, 55А, 58, 59, 59А, 60-70, 74-81, 83, 85, 92, 102, 104;

Ул. Оплеснина, 11, 13/1, 14, 16, 18, 22, 23, 23А, 24- 27, 27А, 28, 29, 29А, 30-34, 35А, 37, 41/1, 42-45, 52, 54, 54А, 54/1, 56, 58, 58А, 60;

Ул. Орджоникидзе, 51, 51/2, 52, 53, 54, 58-61, 61А, 61Б, 62, 63А, 64, 66, 71, 73, 73/1, 75, 75/1, 77, 79, 81;

Ул. Парковая, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40;

Ул. Пришкольная, 22;

Ул. Пушкина, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118, 118/1, 120, 121, 122, 125, 127, 127А, 127/2, 128, 129, 129А, 130, 131, 132, 133, 133А, 134, 135, 135А, 135/5, 135/6, 135/8, 136-141, 143, 143/1, 145;

Ул. Старовского, 16, 16/1, 17, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32, 51, 51А, 53, 55, 55А, 57, 59, 61; 34,36, 38, 42, 44/38, 46, 48;

Ул. Станционная, 21/1, 22-28, 28А, 30- 33, 42, 46, 62, 64, 68, 68/1, 70, 72, 76, 78, 108, 118, 128, 130, 132, 138, 144, 152,156;

Сысольское шоссе, 9, 21, 23, 26, 27/1, 27/10, 27/13, 27/14, 28-31, 31/8, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/1, 60, 60/2, 60/3, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72/1, 72/2, 74, 74А, 76, 78, 80, 82;

Ул. Чернова, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 20, 20А;

Ул. Юхнина, 20-23, 26;

Ул. Ярославская, 5, 9, 10, 11, 15.

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