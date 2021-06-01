Воркутинец пойдет на скамью подсудимых за пьяное нападение на полицейского

Вину фигурант не признал. Фото: из архива "КП"

Житель Воркуты 46-ти лет обвиняется в оскорблении представителя власти и применении насилия (ст.ст. 318,319 УК РФ).

В феврале этого года по вызову на адрес улица Бульвар Пищевиков в Воркуте прибыл участковый уполномоченный ОМВД России по Воркуте. Стража правопорядка встретил пьяный мужчина, который начал нецензурно и матерно ругаться и размахивать кулаками. Полицейскому тоже влетело - мужчина попытался ударить его кулаком по голове.

Фигурант не признал вину в ходе расследования. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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