Пропавшую сыктывкарку нашли мертвой около больницы

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В Сыктывкаре нашли мертвой пропавшую 49-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сыктывкарка пропала еще в среду, 26 мая. Ее искали в том числе и волонтеры. В итоге горожанку нашли мертвой. Ее тело обнаружили на территории больницы в Эжве. Правоохранители нашли женщину благодаря просмотру записей видеонаблюдения. По факту случившегося проводится проверка. Информации о причинах смерти сыктывкарки пока не сообщается

– Подробности пока сообщать преждевременно, – пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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