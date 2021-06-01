Пропавшую сыктывкарку нашли мертвой около больницы

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В Сыктывкаре нашли мертвой пропавшую 49-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Сыктывкарка пропала еще в среду, 26 мая. Ее искали в том числе и волонтеры. В итоге горожанку нашли мертвой. Ее тело обнаружили на территории больницы в Эжве. Правоохранители нашли женщину благодаря просмотру записей видеонаблюдения. По факту случившегося проводится проверка. Информации о причинах смерти сыктывкарки пока не сообщается
– Подробности пока сообщать преждевременно, – пояснили в СК.
В ведомстве добавили, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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