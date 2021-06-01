Житель Ижемского района зарезал своего односельчанина

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В Ижемском районе судят ранее судимого 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 54-летнего односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 21 марта в Ижме. В квартире дома по улице Чупрова пьяный фигурант поссорился с односельчанином на почве личных неприязненных отношений. Он схватил нож и несколько раз ударил мужчину ножом в область груди и головы. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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