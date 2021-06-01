В Коми нашли мертвым пропавшего 54-летнего рыбака

Фото: "Лиза Алерт"

В Коми нашли мертвым пропавшего 54-летнего жителя поселка Сидорполой Валерия Муратова. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Коми».

Как сообщалось ранее, мужчина ушел из дома на рыбалку еще 25 апреля, и с тех пор о нем не было никаких вестей. Обеспокоенные родственники попросили помощи у полицейских и волонтеров, начаты работы на воде. Позднее волонтеры сообщили, что мужчину нашли мертвым. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. О причинах смерти рыбака также не сообщается.

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