В Ижемском районе за два дня восстановили подачу тепла

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

Специалисты Ижемского филиала АО «КТК» за два дня выполнили двухнедельную работу, восстановив подачу тепла. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

С 26 мая в Ижемском районе возобновили отопительный сезон. Однако в райцентре в связи с началом ремонтных работ на теплосетях часть объектов остались без отопления. Специалистам предстояло заменить на линии 300 метров ветхих труб на новые. На выполнение такого объема работ обычно уходит до двух недель.

Без отопления оставалось более 50 объектов, в том числе социальной инфраструктуры. До позднего вечера четверга, а затем с раннего утра пятницы до трех часов ночи специалисты «КТК» трудились на линии теплосетей, демонтировали старые трубы, соединяли сваркой новые. К утру субботы отопление было возобновлено по всей Ижме.

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