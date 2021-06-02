Жительница Коми добилась через суд жизненно необходимых лекарств

Прокуратура Княжпогостского района защитила право местной жительницы на льготное обеспечение жизненно важным лекарством.

Прокуратура Княжпогостского района в судебном порядке добилась взыскания с министерства здравоохранения Республики Коми в пользу местной жительницы денежных средств на приобретение лекарства, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Обращению в суд предшествовала проверка, проведенная прокуратурой по обращению местной жительницы. Страдающая хроническим заболеванием женщина имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако получить своевременно необходимый ей препарат она не смогла по причине отсутствия его в аптечной сети. Отсутствие лекарственной терапии привело к ухудшению состояния здоровья заявительницы, в связи с чем она была вынуждена приобрести нужное лекарство за свой счет.

Прокуратура Княжпогосткого района направила в суд иск в защиту нарушенных прав женщины.

Суд поддержал позицию прокурора и взыскал с минздрава Коми денежные средства в размере 8171 рублей, затраченные на самостоятельное приобретение жизненно необходимого лекарственного препарата.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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