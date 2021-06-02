Воркутинцы отдали лжесотрудникам банка более 200 тысяч рублей

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В Воркуте за сутки местные жители лишились более 200 тысяч рублей, поверив лжесотрудникам банка, сообщает республиканское МВД.

В ОМВД России по Воркуте обратился местный житель с заявлением о том, что у него похитили денежные средства в сумме порядка 30 тысяч рублей. Оказалось, мужчине, 1976 года рождения, звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банковской организации. Звонившие сообщали, что на имя воркутинца пытаются оформить кредит. Для предотвращения незаконных действий заявителю рекомендовали перевести денежные средства на «безопасный» счет. Воркутинец поверил звонившим и перечислил незнакомцам свои личные сбережения на указанный счет.

В этот же день в дежурную часть полиции обратилась жительница города Брянска с заявлением о том, что у нее похитили 193 000 рублей.

Женщина, 1961 года рождения, рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились работниками службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения оформления несанкционированного кредита «сотрудники банка» убедили пенсионерку оформить реальный займ и перечислить денежные средства на «безопасный» счет.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Известно, что мошенники звонили потерпевшим с телефонов различных операторов Москвы и Республики Коми. Расследование уголовных дел продолжается.

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