Сыктывкарка, тело которой нашли возле больницы, попала туда с травмой головы

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Жительница Сыктывкара 1971 года рождения, тело которой нашли возле больницы, попала медицинское учреждение с травмой головы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, сыктывкарка пропала еще в среду, 26 мая. Ее искали в том числе и волонтеры. В итоге горожанку нашли мертвой. Ее тело обнаружили на территории больницы в Эжве. В СК отмечали, что сообщать подробности пока преждевременно.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. Выяснилось, что 26 мая женщина попала в больницу с травмой головы. Пациентке оказали помощь, после чего та самостоятельно покинула лечебное учреждение.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. В СК устанавливают обстоятельства смерти женщины. По предварительным данным, смерть горожанки не носит криминального характера.

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