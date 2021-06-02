В Инте горела квартира: спасли 60-летнего мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 1 июня, в Инте горела квартира, пожарным удалось спасти мужчину 1961 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21:39. В доме на улице Мира загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени пятеро жильцов эвакуировались. Сотрудники МЧС спасли мужчину 1961 года рождения. Пожар удалось потушить в 21:56. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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