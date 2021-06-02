От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась в больнице. Фото: из архива "КП"

Житель Воркуты обвиняется в избиении сожительницы до смерти, сообщает СУ СК по Коми.

В ноябре 2020 года в квартире жилого дома в поселке Воргашор между фигурантом и его 40-летней сожительницей произошел конфликт. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 5 ударов руками по голове и телу. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась в больнице.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в причинении телесных повреждений потерпевшей. Следователем собрана доказательственная база, уголовное дело передано прокурору для последующего направления в суд.

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