Осужденный из колонии Коми пожаловался в суд на бесчеловечность

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Рассмотрено дело по административному иску осужденного к ФКУ ИК-31 УФСИН РФ по Республике Коми о присуждении компенсации за нарушение установленных условий содержания в исправительном учреждении.

Истец в заявленных требованиях указывал, что условия, в которых он содержится в исправительном учреждении, не соответствуют требованиям законодательства. Между тем, в ходе рассмотрения дела посредством системы видео-конференц-связи доводы ответчика опровергнуты представленными материалами.

Оснований полагать, что в спорный период времени осужденный содержался в исправительном учреждении в бесчеловечных или унижающих достоинство условиях, что материально-бытовое обеспечение административного истца в период его нахождения в исправительном учреждении не соответствовало требованиям действующего законодательства, не установлено, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Поэтому Эжвинский районный суд Сыктывкара отказал в компенсации.

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