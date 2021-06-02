В Выльгорте ребенок упал со строительных лесов: он в больнице

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Выльгорте ребенок упал со строительных лесов. Пострадавший находится в Коми республиканской детской больнице.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на территории частного дома 23 мая. Семилетний мальчик упал со строительных лесов, установленных снаружи дома, с высоты второго этажа. При падении ребенок ударился головой об бетон. Юный пациент попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом теменной кости, а также переломом кости лица. Как передает «Комиинформ», ребенок 10-й день проходит лечение в нейрохирургии.

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