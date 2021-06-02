Сыктывкарца задержали за кражу кроссовок у школьницы

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного жителя 2002 года рождения подозревают в краже кроссовок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию позвонила старшеклассница и рассказала, что у нее украли кроссовки стоимостью около 3 тысяч рублей. Девушка пришла навестить бабушку, проживающую в малосемейном общежитии. Чтобы не входить в грязной обуви в комнату, она сняла кроссовки в коридоре, у входной двери. А позднее обнаружила, что их нет.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили жильцов и составили портрет предполагаемого похитителя. Объезжая ближайшие здания и магазины, полицейские увидели молодого человека, схожего по приметам. Увидев правоохранителей, тот бросился бежать, но его задержали. На ногах молодого человека были похищенные кроссовки. Злоумышленником оказался местный житель 2002 года рождения.

Выяснилос, что подозреваемый был в гостях у знакомых, живущих в общежитии. Покидая их, сыктывкарец решил поменять свою изношенную обувь на чужие новые кроссовки, стоявшие в коридоре. Возбуждено уголовное дело о краже.

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