«Газпром межрегионгаз Ухта» попал под суд после расследования случаев ковида на предприятии

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За нарушения правил профилактики ковида во время пандемии ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» привлечено к административной ответственности.

Роспотребнадзор проводил эпидемиологическое расследование после регистрации случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди работников предприятия. В административном здании выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Не была обеспечена кратность обработки каждые 2-4 часа при осуществлении дезинфекции поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники с использованием дезинфицирующих средств; не проводятся в течении рабочего дня осмотры работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

Суд учел, что юридическим лицом приняты незамедлительные меры к устранению выявленных нарушений. И назначил административное наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно — административный штраф в размере 100 000 рублей.

Постановление вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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