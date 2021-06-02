Следователи Коми найдут виновных в падении ребенка в канализационный люк

11-летний мальчик получил ушибы рук и ног, грудной клетки. Фото: из архива "КП"

В Сыктывкаре по размещенным в СМИ сообщениям о получении ребенком телесных повреждений в результате падения в канализационный колодец организована процессуальная проверка, сообщает СУ СК России по Коми.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Коми по размещенным в СМИ сообщениям о получении ребенком телесных повреждений в результате падения в открытый люк канализационного колодца организована процессуальная проверка.

Из публикаций следует, что 29 мая текущего года в посёлке Краснозатонский в результате падения в канализационный колодец 11-летний мальчик получил ушибы рук и ног, грудной клетки.

Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности при эксплуатации колодца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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