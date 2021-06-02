Сыктывкарка выиграла бой с Пенсионным фондом за компенсацию проезда

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Жительница Сыктывкара обратилась к мировому Кутузовского судебного участка с иском к управлению Пенсионного фонда РФ в Сыктывкаре о взыскании стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Разрешая спор, мировой судья установил, что истица является пенсионером, постоянно проживает в Сыктывкаре, отнесенном к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

Она выезжала на отдых за пределы Российской Федерации. Ранее свое право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно не использовала.

Суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Решение мирового судьи было обжаловано ведомством в Сыктывкарском городском суде в апелляционном порядке.

В обоснование жалобы ответчик указал, что представленные истцом к оплате проездные документы не отвечают форме. Кроме того, при обращении с заявлением о выплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно истцом не была представлена справка транспортной организации о стоимости проезда в пределах РФ.

Сыктывкарский городской суд решил, что в данном случае, юридически значимым обстоятельством является факт несения расходов пенсионером на проезд к месту проведения отдыха и обратно и размер этих расходов. Указанные обстоятельства мировым судьей установлены и материалами дела подтверждены.

Решение первой инстанции оставлено без изменения, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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