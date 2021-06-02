Жителя Коми в очередной раз будут судить за пьяное вождение

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Троицко-Печорском районе 58-летнего местного жителя в очередной раз будут судить за нетрезвое управление автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2017 году мужчину привлекли административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его лишили водительских прав. Должных выводов тогда он для себя не сделал и продолжил садиться за руль после приема спиртного. За это его дважды приговаривали к лишению свободы.

После освобождения из мест лишения свободы в апреле мужчина в нетрезвом состоянии вновь управлял автомобилем, и его остановили сотрудники ГИБДД. Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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