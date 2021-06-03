Сыктывкарец шантажировал знакомую интимными фотографиями

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Эжве задержали местного жителя 1998 года рождения, подозреваемого в интернет-вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина 1971 года рождения. Горожанка сообщила о том, что в интернете ее шантажируют, угрожая распространением интимных фотографий и видео. За «молчание» злоумышленник требовал 9,5 тысяч рублей. Часть денег на момент обращения женщина перевела, но вскоре убедилась в том, что этим вымогатель не ограничится.

Потерпевшая в марте 2021 года познакомилась в социальной сети «ВКонтакте» с молодым человеком, с которым у нее завязалась активная переписка. В ходе общения пара обменивалась фотографиями и видео интимного характера.

Неожиданно заявительница получила от своего собеседника сообщение с требованием о переводе ему тысячи рублей в качестве залога за его молчание по нераспространению их переписки. Эжвинка была замужем и очень испугалась, понимая, что пикантная информация может ей навредить. Но, получив деньги, молодой человек стал требовать еще - сначала 3,5 тысячи, а затем 5 тысяч рублей. Женщина обратилась к полицейским.

В тот же вечер сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и приехали к нему домой. Им оказался местный житель, работник крупного предприятия, 1998 года рождения. Молодой человек был растерян, так как ему предстояла личная встреча с виртуальной знакомой. Выяснилось, что дама высылала собеседнику свои реальные фотографии, а партнер просто скачивал фото и видео из интернета и пересылал в сообщениях, выдавая за свои. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

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