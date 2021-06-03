Сыктывкарца посадили за то, что он задушил бывшего зятя

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка

В Сыктывкаре 41-летнего местного жителя признали виновным в убийстве бывшего зятя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Между фигурантом и бывшим зятем фигуранта сложились личные неприязненные отношения. В конце марта 2019 года в Эжве злоумышленник в салоне своего автомобиля во время встречи задушил потерпевшего. После этого сыктывкарец спрятал тело.

В конце марта 2019 года в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении потерпевшего, который не вернулся с работы домой. Следователи пришли к выводу, что мужчина мог стать жертвой преступления. Силовики собрали доказательства виновности фигуранта, а также тело потерпевшего.

Фигурант не признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Они приговорили его к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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