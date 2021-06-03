В «Югыд ва» нашли тело пропавшего сторожа

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В национальном парке «Югыд ва» нашли тело пропавшего сторожа 1975 года рождения. Он мог погибнуть в ДТП.

Сторож отправился на туристическую базу «Орлиный». Сотрудник базы отдыха должен был преодолеть расстояние до места назначения на снегоходе. Но 30 мая выяснилось, что до места он не доехал. 1 июня на Приполярный Урал выдвинулся Интинский спасотряд во главе со своим руководителем. На следующий день на территории нацпарка был обнаружен снегоход пропавшего. Поисковая операция продолжилась, но работы осложнили обильные осадки. На Приполярном Урале выпало 10 сантиметров снега.

В итоге тело мужчины обнаружили между базами отдыха «Орлиный» и «Сана-вож». Одной из версий гибели мужчины может быть ДТП. По факту произошедшего организована проверка. Как передает «Комиинформ», правоохранителям предстоит установить причины смерти.

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