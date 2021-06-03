Из-за детской шалости в Коми горел дом: спасли двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 2 июня, в Прилузском районе горел многоквартирный дом, пожарным удалось спасти двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15:05 в Объячево. В многоквартирном доме по улице Мира загорелась квартира. Из задымленных помещений эвакуировался один человек. До приезда пожарных подразделений тушить огонь начали местные жители. Сотрудники МЧС прибыли через две минуты. Они спасли двух человек. В 15:19 пожар удалось потушить. Огонь повредил ковер и мебель на площади один квадратный метр. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники.

– Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем, – отметили в МЧС.

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