В Усть-Вымском районе продавец перевела мошенникам всю выручку

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Усть-Вымском районе продавец-консультант перевела мошенникам выручку, сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Девушке позвонил неизвестный абонент и представился руководителем сети магазинов. Он сообщил продавцу, что скоро торговую точку придут проверять надзорные органы. Далее он сказал взять всю наличность из кассы и перевести деньги на телефонные номера якобы для того, чтобы у проверяющих не было вопросов. Голос звонившего показался продавцу похожим на голос реального руководителя. Девушка взяла выручку и перевела более 80 тысяч рублей незнакомым абонентам. Однако позднее, когда консультант созвонилась с директором сети, оказалось, что она разговаривала с аферистом.

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