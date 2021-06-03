Воркутинец заплатит государству два млн рублей за продажу немаркированного алкоголя

Суд учел признание мужчиной вины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции житель Воркуты заплатит государству штраф в размере свыше двух миллионов рублей, сообщает прокуратура Коми.

Воркутинец занимался на территории родного города реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 5813 бутылок алкогольной продукции и 5486 пачек табачной продукции на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

Суд учел признание мужчиной вины и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2,1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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