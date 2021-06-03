Яблоко от яблоньки... Сын украл деньги у воровки-матери. Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре воры похитили дважды одну и ту же пятитысячную купюру. Примечательно, что денежку сначала украла взрослая женщина у своей коллеги, а позже купюру украл у воровки-матери сын-подросток. Дело будет рассмотрено в Сыктывкарском городском суде.

Утром 3 марта 2021 года работница кухни, находясь в раздевалке школьной столовой, заметила в кармане куртки коллеги купюру номиналом в 5000 рублей. Зная, что деньги переданы владелице куртки взаймы для погашения кредита, женщина улучила момент и украла их. Однако распорядиться похищенными деньгами женщина не успела, поскольку дома купюру из ее сумочки вытащил ее несовершеннолетний сын. Подросток потратил второй раз украденные средства на развлечения и сладости.

После выявления всех обстоятельств кражи, женщина возместила потерпевшей причиненный ущерб и принесла ей извинения. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте поймали вора духов

Теперь у него большие неприятности (подробности)