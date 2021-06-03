Вуктылец получил «строгача» за грабеж и нападения на полицейских

Фото: архив КП.

Житель Вуктыла осужден за грабеж и преступления против порядка управления, сообщает СУ СК по Коми.

В феврале этого года для проверки сообщения о преступлении в квартиру фигуранта прибыла следственно-оперативная группа. Требования правоохранителей о необходимости проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства злоумышленник проигнорировал и, будучи пьяным, вооружившись ножом, высказал в адрес сотрудников полиции угрозы применения насилия.

Несмотря на сопротивление, фигурант был доставлен в отдел полиции, где в процессе досмотра перед водворением в камеру содержания задержанных публично высказал в адрес одного из сотрудников оскорбления в грубой нецензурной форме и нанес ему два удара ногой.

Кроме того, фигурант похитил у знакомого 2500 рублей, когда находился у него в гостях. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любитель пьяного вождения из Коми получил реальный срок (подробности)