В Сыктывкаре стартовала масштабная модернизация уличного освещения

Фото: мэрия Сыктывкара.

Работы предусматривают замену 9214 светильников на энергосберегающие и модернизацию 195 шкафов управления наружным освещением. В результате город станет существенно светлее, а прогнозируемое снижение потребления электроэнергии составит не менее 60 процентов.

Работы уже стартовали с улиц Домны Каликовой, Куратова, Интернациональной и других. До празднования 100-летия Республики Коми в двадцатых числах августа планируется охватить центральную часть города с полным окончанием всех работ в посёлках и частном секторе осенью.

Кроме этого, в рамках энергосервисного контракта будет внедрена автоматизированная система управления освещением. На данный момент оно разделено по районам на девять участков. Теперь автоматизированное управление, включающее в себя как автономное включение и выключение по расписанию, так и возможность ручного управления по беспроводным сетям, будет установлено на каждой из 195 подстанций, питающих линии уличного освещения, что позволит проводить обслуживание сетей локально и быстро, а неисправность на одной линии не повлечёт отключения освещения в целом районе. В автоматическом режиме будут сниматься и передаваться показания приборов учёта, другие параметры потребляемой электроэнергии.

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