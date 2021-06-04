Жительница Коми лишилась 32 тысяч рублей за покупку добермана

Фото: архив КП.

Под предлогом возврата денег за несостоявшуюся покупку щенка добермана злоумышленники похитили у сыктывкарки 32 тысячи рублей.

В ОМВД России по Корткеросскому району обратилась жительница Сыктывкара, оказавшаяся в населенном пункте проездом. Заявительница пояснила, что они решили приобрести собаку породы доберман. В Сыктывкаре вариантов не нашлось, объявление о продаже щенков нашли на сайте «Авито.ру». В переписке в мессенджере договоренность была достигнута. Продавец обещал доставить щенка через почтового оператора и прислал ссылку для оплаты. Потерпевшая ввела номер банковской карты своего молодого человека и код подтверждения операции, после чего были списаны 25 тысяч рублей.

Через некоторое время жительница столицы поняла, что доставки собаки не будет и она общается с недобросовестным продавцом. Девушка вышла на связь и потребовала вернуть деньги. Продавец же, в свою очередь, попросил ее назвать реквизиты банковской карты. Сыктывкарка выполнила просьбу, но опять лишилась более 7 000 рублей.

Заявительница вновь отправила сообщение продавцу с требованием возврата денег. Тот указал на то, что вероятно возникли проблемы с банковской картой, и попросил назвать номер другого электронного кошелька. Девушка передала персональные данные и тут же получила смс о попытке списания денежных средств. Однако денег на счете у нее не было. Только после этого потерпевшая догадалась, что имеет дело с мошенником, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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