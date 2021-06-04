Жительница Коми отсудила компенсацию за укус собаки, сбежавшей с привязи

Фото: архив КП.

Суд встал на сторону потерпевшей и удовлетворил требования о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

К. обратилась в суд с иском к владельцу собаки о взыскании материального ущерба в размере 5 796,00 рублей и компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей за укус собаки. По её словам, 1 января 2021 года собака, принадлежащая ответчику, набросилась и укусила её за левое бедро. Женщине пришлось обратиться за скорой медпомощью, а так же проходить лечение у врача-хирурга. Она потратила 796 на лекарственные препараты, и пришла в негодность куртка стоимостью 5 000 рублей. Ну и моральный вред, поскольку в результате нападения собаки она претерпела сильные физические боли, перенесла сильный страх и психологический стресс.

Кроме того, она понесла расходы на услуги представителя в размере 2 500 рублей и на оплату государственной пошлины в размере 400 руб., которые также просит взыскать с ответчика.

Ответчик исковые требования о взыскании материального ущерба и судебных расходов признала, моральный вред оценила достаточным в размере 10 000 рублей. Ответчик пояснила, что в день нападения собака освободилась от ошейника и сбежала с привязи. Ответчик имеет на иждивении двоих малолетних детей, работает поваром в детском саду, ее доходы состоят из небольшого заработка и пенсии по случаю потери кормильца на двоих детей. Ответчик принесла извинения истцу в зале суда.

Решением суда с ответчика в пользу К. взыскан материальный ущерб в размере 5 796,00 руб., компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей и судебные расходы в размере 2 900 рублей. Решение не вступило в законную силу.

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