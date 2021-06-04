Житель Коми ранил обидчика серпом в живот

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Жителя Сыктывдинского района признан виновным в том, что он ранил серпом человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Коми.

Злоумышленника ранее судили за преступление направленное против здоровья населения и общественной нравственности. На этот раз он, будучи пьяным, услышал, что его оскорбляют, схватил серп и вышел на улицу. Злоумышленник нанес один удар острым концом серпа в область живота потерпевшего. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью, а подсудимый с места преступления скрылся.

Мужчина свою вину признал. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств его приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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