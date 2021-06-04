Фото: ГИБДД по Коми

В четверг, 3 июня, в Усть-Куломском районе пьяный водитель без прав улетел в кювет, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14:10. Водитель 1994 года рождения, будучи пьяным, сел за руль ВАЗ-2115. Он ехал по дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. На 247-м километре мужчина съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. Девушка-пассажир 1991 года рождения получила ушибы, синяк, ушибленные раны, травму шеи. Пострадавшую увезли в больницу. У водителя диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану. Пострадавшему госпитализация не потребовалась. Как передает БНК, у мужчины не было водительского удостоверения, ранее его не получал.

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