В Коми обнаружили девять фальшивых банкнот крупного номинала

Кроме столицы региона – Сыктывкара, по две поддельные российские банкноты изъяты в Усинске и Печоре, по одной в Ухте и Воркуте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Коми обнаружено девять поддельных денежных знаков. В I квартале 2021 года в республике изъято из обращения восемь поддельных банкнот Банка России и одна поддельная стодолларовая банкнота.

В каких нашли липовые деньги

Чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов – выявлено семь поддельных пятитысячных банкнот и одна купюра номиналом 1000 рублей. Кроме столицы региона – Сыктывкара, по две поддельные российские банкноты изъяты в Усинске и Печоре, по одной в Ухте и Воркуте.

В целом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) за январь-март 2021 года обнаружено 1 603 поддельных денежных знака Банка России, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как определить поддельную банкноту?

Определить подлинность банкнот жителям республики поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России». В нем собрана информация о защитных признаках всех выпущенных в обращение в России банкнот с 1997 года. Подробная информация о всех признаках подлинности российских денежных знаков есть на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение». Кроме того, проверить подлинность банкнот можно в любой кредитной организации.

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