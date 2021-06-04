Двое жителей Усинска незаконно торговали сертификатами для мигрантов

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Двух жителей Усинска признали виновными в организации незаконного пребывания на территории России граждан Узбекистана, Азербайджана и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Коми.

В 2018 году фигуранты за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в незаконном получении сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ российского законодательства. При этом мигранты не проходили комплексный экзамена. В дальнейшем иностранцы использовали сертификаты при оформлении документов, дающих право жить и работать в России.

Усинский городской суд признал обоих фигурантов виновными. Каждому из них дали два года лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Приговор суда вступил в законную силу.

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