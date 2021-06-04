В Ухте столкнулись два авто: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 3 июня, в Ухте столкнулись Skoda и ВАЗ, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около 20:45. Skoda ехала по проспекту Ленина. Поворачивая налево, водитель не уступила дорогу, и столкнулась с ВАЗом. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в салоне отечественного авто. Водитель 2002 года рождения и пассажир 2004 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Усть-Куломском районе пьяный водитель без прав улетел в кювет (подробнее)