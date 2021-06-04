Ухтинцев судили за то, что они сожгли деревянную избушку в парке

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Ухте двоих 22-летних местных жителей признали виновными в том, что они сожгли деревянную избушку в детском парке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В сентябре прошлого года нетрезвые молодые люди из хулиганских побуждений подожгли деревянную избушку в Детском парке. В результате возгорания строение было приведено в полную негодность.

Вину в содеянном вандалы признали и приняли меры к возмещению причиненного ущерба. Суд приговорил их к шести и девяти месяцам ограничения свободы соответственно. Приговор не вступил в законную силу.

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