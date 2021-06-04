Житель Коми застрелил двух человек, сжег избушку и угнал лодку

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ижемском районе 21-летнего жителя Ижемского района обвиняют в убийстве двух человек, угоне, уничтожении имущества и хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла на левом берегу реки Печоры в 28 километрах от Усть-Цильмы. В лесной избе двое мужчин и две женщины распивали спиртное. В ходе застолья один из мужчин стал оказывать знаки внимания подруге приятеля. На этой почве между мужчинами возник конфликт. Ревнивец взял ружье и убил приятеля выстрелом в голову. После этого злоумышленник застрелил его подругу, поскольку понял, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег избу, прихватил с собой ружье и вместе со своей сожительницей покинул место преступления на найденной на берегу моторной лодке. Уголовное дело направлено в Верховный суд Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина застрелил судью

Убийца настаивал, что это просто ошибка (подробнее)