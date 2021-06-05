Эжвинка отдала аферистам 10 тысяч рублей за потерянную дамскую сумку

Будьте внимательны! Мошенники не дремлют! Фото: МВД по Коми.

Под предлогом возврата утерянной сумки аферист выманил у сыктывкарки 10 000 рублей, сообщает МВД по Коми.

Женщина разместила в группе Вконтакте «Бюро находок» объявление об утере сумки, где находились ценные вещи. Через некоторое время с ней связался незнакомец, который сообщил, что нашел сумку и готов вернуть ее при личной встрече после получения вознаграждения.

Поверив неизвестному собеседнику, жительница Эжвы через онлайн-приложение перевела на указанный абонентский номер телефона требуемую сумму – 10 000 рублей. Однако на обещанную встречу злоумышленник не явился, а его телефон оказался вне зоны действия сети. Потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Номер мобильного, который использовал аферист, зарегистрирован в Ярославской области.

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