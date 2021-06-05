В Яреге под колеса автомобиля попал дошкольник

В Ухте под колеса авто попал совсем маленький ребенок. Фото: ГИБДД по Коми.

За минувшие сутки в Республике Коми зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести, а также 15 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, сообщает ГИБДД по Коми.

В частности, как рассказывают в ведомстве, 4 июня около 18:35 в Ухте, двигаясь по улице Советской в пгт. Ярега, водитель а/м Рено наехал на 6-летнего пешехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2014 г.р.

- Дошкольник получил травмы различной степени тяжести, - уточнили в ГИБДД.

КСТАТИ

Так же 4 июня в Прилузском районе водитель а/м ВАЗ, двигаясь по автодороге Чебоксары - Сыктывкар, не справился с рулевым управлением. В результате съехал с дороги в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали и водитель 1999 года рождения, и пассажир 1991 года рождения. Оба получили травмы различной степени тяжести.

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