Прокуратура организовала проверку из-за посадки на мель парома в Сыктывкаре

В Сыктывкаре паром сел на мель. Фото: прокуратура Коми.

Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель грузопассажирского парома «Парма», принадлежащего МКП «Жилкомсервис», сегодня 5 июня около 9 утра на реке Вычегде при подходе к берегу в населенный пункт Алешино.

На борту находились 13 пассажиров и 8 их личных автомобилей. Сегодня в Сыктывкаре невыносимая жара: +28 градусов. По словам очевидцев, люди мучаются от жажды, им пришлось находится под палящим солнцем больше четырех часов.

- Дай бог, если обойдётся без трагедий для здоровья людей, - написала одна из очевидцев в социальной сети в вк. И добавила, что сотрудники МЧС привезли холодную воду для людей.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших и травмированных. Катер «Заря» отбуксировал паром к берегу в Алешино. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры. Сейчас ситуация находится на контроле Север-Западной транспортной прокуратуры.

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