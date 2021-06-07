В городах и селах Коми завоют сирены

В Сыктывкаре, Ухте и Воркуте проходит опытная эксплуатация аппаратно-программного комплекса Фото: Архив "КП"

В Коми проверят систему оповещения, сообщает пресс-служба МЧС по республике. В ведомстве уточнили, что сирены будут выть в трех городах – Ухте, Воркуте и Сыктывкаре. Проверка назначены на 11 часов утра 9 июня.

- С 11:00 в городах Сыктывкар, Ухта и Воркута будут производиться проверочные запуски сирен в рамках опытной эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что кратковременный запуск электросирен c последующей передачей по уличным громкоговорителям и проводному радио речевого сообщения будет произведен во всех населенных пунктах Коми в 10 утра 9 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Инте чиновницу наказали за незаконную проверку предприятия (подробности)