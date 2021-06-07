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Общество7 июня 2021 9:34

Воркута вошла в топ-10 самых зловещих мест России

Источник:kp.ru
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Воркута вошла в топ «зловещих» городов России

Воркута вошла в топ «зловещих» городов России

Фото: Архив "КП"

В России составили рейтинг самых зловещих и жутких городов. В топ-10 попала и Воркута. Город за полярным кругом расположился на 9 месте.

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, Воркута идеально подходит для готической фотосессии или тематической съемки. Например, заброшенные городские здания могут служить декорациями для фильмов ужасов.

Добавим, что топ возглавил Челябинск. За ним расположились Выборг и Калининград.

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