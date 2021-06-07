В Коми подростка будут судить за кражу 21 тысячи

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В Усть-Куломском районе 17-летнего местного жителя обвиняют в краже с карты более 21 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в феврале 59-летний житель Усть-Куломского района, живущий с матерью фигуранта, попросил последнего проверить, сколько денег на его банковских картах. Мужчина сообщил подростку реквизиты и пин-коды. Получив доступ к деньгам на счетах потерпевшего, обвиняемый перевел на другие счета и похитил более 21 тысячи рублей. Похищенным подросток распорядился по своему усмотрению.

Фигурант признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления. Мать подростка возместила причиненный потерпевшему материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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