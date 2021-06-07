В Коми легковушка наехала на трактор: есть пострадавший

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Накануне в Корткеросском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого один человек оказался на больничной койке. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми, авария была зафиксирована на 79 км автотрассы Сыктывкар - Троицко-Печорск. Уточняется, что 38-летний водитель «Kia Rio» выехал на обгон и влетел во встречный трактор «Беларусь».

- Мужчина не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с трактором, который поворачивал налево и после столкновения опрокинулся на проезжей части, - добавили в инспекции.

Как сообщает «Комиинформ», водитель трактора был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него травму головы, сотрясение мозга и перелом ключицы. По данному факту начато разбирательство.

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