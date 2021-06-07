В Коми финансовая пирамида украла больше 250 миллионов рублей

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В Сыктывкаре местную жительницу обвиняют в создании финансовой пирамиды, которая украла больше 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, жительница Сыктывкара создала кредитный кооператив, который с 2011 по 2018 год функционировал по принципу так называемой финансовой пирамиды. Офисы организации находились в республиках Коми и Крым, а также в Севастополе.

За это время кооператив получил от пайщиков свыше миллиарда рублей. На начальных этапах в соответствии с условиями заключенных договоров злоумышленница своевременно возвращала гражданам их сбережения и процентные компенсации по ним.

Однако впоследствии, чтобы не возвращать деньги, женщина перезаключала договоры с пайщиками, убеждая их в более выгодных условиях данной сделки. Таким образом, 611 человек не получили свои деньги. Общий размер похищенных средств превысил 250 миллионов рублей. Уточняется, что женщине удалось легализовать 13,4 миллиона рублей.

– С целью придания законного вида пользованию данными средствами она осуществила ряд гражданско-правовых сделок и финансовых операций. В дальнейшем на эти деньги она приобрела земельный участок, квартиру и автомобиль, – говорится в сообщении.

Уголовное дело передали в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.

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